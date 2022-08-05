Режиссер «Сватов» об уходе Добронравова: «Все хорошо в меру» Режиссер «Сватов» Радзюкевич объяснил уход Федора Добронравова усталостью от сериала

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Федор Добронравов

Актер театра и кино, режиссер Эдуард Радзюкевич прокомментировал NEWS.ru уход из сериала «Сваты» его коллеги Федора Добронравова. По его словам, об успехе или неуспехе продолжения сериала пока говорить рано, а сам уход Добронравова стал осознанным выбором.

Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова, надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит, — заявил Радзюкевич.

Ранее народный артист России Анатолий Васильев, который играл в первых четырёх сезонах сериала «Сваты» одну из главных ролей — мужа Ольги Ковалёвой (Людмила Артемьева), назвал причины своего ухода из популярного проекта. По словам актёра, он неоднократно объяснял режиссёрам, что они могут вывести «Сватов» на уровень картин Георгия Данелии и Эльдара Рязанова, в которых есть смешные, умные и драматические моменты. Однако создатели сериала не прислушались к его мнению. По словам Анатолия Васильева, их интересовали только деньги.

После этого телевизионный критик Александр Горбунов оценил седьмой сезон сериала и объяснил, почему часть зрителей осталась недовольна им. По мнению эксперта, причина разочарования — в неоправданных ожиданиях аудитории, «рваном» монтаже «Сватов-7» и крупных планах актёров, которые «за семь лет явно не помолодели», хотя актерская игра остается одним из достоинств сериала.