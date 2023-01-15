Кончаловский признался в сострадании к происходящему на Украине Режиссер Кончаловский заявил, что с состраданием наблюдает происходящее на Украине

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что у него в настоящее время не сформировалось никакого мнения относительно санкций, введеных против него президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом деятель искусств отметил, что с состраданием наблюдает происходящее в соседней стране. Слова режиссера приводит РИА Новости.

У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться, — сказал Кончаловский.

Он также добавил, что России и Украине суждено быть вместе и «прозрение неизбежно».

15 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 журналистов, телеведущих, актеров и общественных деятелей.

В санкционный список попали, в частности, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, телеведущие Борис Корчевников, Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, музыкальный критик Сергей Соседов.

Телеведущий, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, комментируя новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении журналистов, актеров и общественных деятелей, заявил, что для него поразительно, что в этом списке есть в том числе украинцы. Он также отметил странность составления подобных списков в целом на фоне происходящего в стране.