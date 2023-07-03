Звезды открыли в Крыму кинофестиваль «Алые паруса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Ескин на церемонии открытия Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени В.С. Ланового

Народная артистка России Надежда Бабкина и другие звезды выступили на открытии Международного детского кинофестиваля «Алые Паруса» имени В.С. Ланового (1934-2021) в детском центре «Артек» в Крыму, который начал работу 2 июля. Во всех девяти лагерях детского центра проходят мастер-классы с деятелями культуры, а также кинопоказы как современных фильмов, так и советского кино.

Воспитанники «Артека» имеют возможность вместе со звездными наставниками снять собственный короткометражный фильм. Это один из самых любимых детьми и подростками конкурс «Продюсерское кино», он появился в программе «Алых парусов» 10 лет назад. По словам генерального директора кинофестиваля Ирины Громовой, многие подростки из самых первых участников конкурса выбрали кинематограф своей профессией.

Моменты съемок в «Артеке» дети, конечно же, запоминают на всю жизнь. И не так важен хронометраж фильма и его жанр — важно самим участвовать в этом магическом процессе создания кино, — отметила Громова.

Первый день фестиваля в отряде «Озерный» начался с мастер-классов. Их провели народный артист России и президент кинофестиваля «Алые паруса» Андрей Соколов, народный артист России Юрий Чернов, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский, заслуженная артистка России Татьяна Судец и актер Антон Богданов.

Андрей Соколов рассказал, что в детстве он бывал в «Артеке» и назвал его «лучшим центром для отдыха подрастающего поколения». Он также поделился своим взглядом на профессию артиста и режиссера, где «каждый день жизнь начинается с нуля». А одной из главных составляющих успеха в профессии, по его мнению, является выбор педагога и наставника.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием в адрес участников 30-го Международного детского кинофестиваля «Алые паруса имени Василия Семёновича Ланового» в лагере «Артек». Он выразил мнение, что мероприятие может стать отличной стартовой площадкой для творческих экспериментов юных артистов.