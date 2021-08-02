Андрей Кончаловский раскрыл подробности воспитания своих детей

Популярный российский режиссёр Андрей Кончаловский раскрыл подробности своих методов по воспитанию детей. Об этом сообщает Пятый канал.

Ребёнок, которого шлёпает по попе любящая мать, может, и орет, но на самом деле чувствует себя в полном порядке, потому что ему самому это нужно. Когда его за дело ставят в угол и он там плачет, а потом возвращается к родителям, — он также в полном порядке, — заявил режиссёр.

Отец пятерых детей Андрей Кончаловский признался, что предпочитает жёсткие методы воспитания детей. По его мнению, когда ребёнка «разумно наказывают» и, например, шлёпают — он получает удовольствие, так как находится в центре внимания и чувствует, что его любят. Самое худшее, по мнению Кончаловского, — это игнорировать своих детей: в таком случае они будут чувствовать себя одинокими и несчастными.

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