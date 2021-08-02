Андрей Кончаловский раскрыл подробности воспитания своих детей
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:11, 03 августа 2021
Андрей КончаловскийФото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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Популярный российский режиссёр Андрей Кончаловский раскрыл подробности своих методов по воспитанию детей. Об этом сообщает Пятый канал.
Ребёнок, которого шлёпает по попе любящая мать, может, и орет, но на самом деле чувствует себя в полном порядке, потому что ему самому это нужно. Когда его за дело ставят в угол и он там плачет, а потом возвращается к родителям, — он также в полном порядке, — заявил режиссёр.
Отец пятерых детей Андрей Кончаловский признался, что предпочитает жёсткие методы воспитания детей. По его мнению, когда ребёнка «разумно наказывают» и, например, шлёпают — он получает удовольствие, так как находится в центре внимания и чувствует, что его любят. Самое худшее, по мнению Кончаловского, — это игнорировать своих детей: в таком случае они будут чувствовать себя одинокими и несчастными.
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