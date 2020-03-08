https://static.news.ru/photo/8ff9c2ac-6150-11ea-a7f0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Михалков Фото: Lev Sherstennikov/Global Look Press

В Пятигорске впервые состоится всероссийский фестиваль «Нам школа в жизнь открыла дверь». Он будет посвящён 107-летию со дня рождения знаменитого поэта Сергея Михалкова.

По словам начальника управления культуры городской администрации Михаила Ежека, фестиваль пройдёт с 12 по 14 марта. В его рамках запланировано много мероприятий, среди которых выставки, спектакли, творческие встречи, конкурс чтецов, мастер-классы писателей и художников, передаёт ТАСС.

Для Пятигорска мероприятие имеет большое значение, к нам приедут мировые звезды, можно сказать, пройдут мастер-классы для учащихся детских школ искусств, музыкальных школ, которые будут интересны не только детям, но и старшему поколению, — заявил Ежек.

Планируется, что форум посетят более тысячи человек, в том числе вдова Михалкова Юлия Субботина, его сын и председатель Российского фонда культуры (РФК) Никита Михалков, а также внук поэта — кинорежиссёр Егор Кончаловский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Кончаловский прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что гимн России должен быть сокращён. По словам режиссёра, чей отец, Сергей Михалков, является автором российского гимна, текст вмещает в себя постулаты, выражающие намерения страны и нации. Кончаловский заявил, что гимн прекрасен.