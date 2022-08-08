The Copenhagen Post узнал о серьезной болезни Ларса фон Триера The Copenhagen Post: у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

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Ларс фон Триер

Врачи диагностировали болезнь Паркинсона у режиссера Ларса фон Триера, сообщает The Copenhagen Post со ссылкой на кинокомпанию Zentropa, основателем которой является датчанин. Отмечается, что автор «Нимфоманки» пребывает в «хорошем настроении» и проходит лечение. За ним назначен уход для того, чтобы он смог завершить съемки третьего сезона сериала «Королевство.Исход».

Ларс в хорошем настроении и лечится от своих симптомов, за ним ухаживают, чтобы он смог завершить «Королевство. Исход». Из-за болезни Ларс будет принимать ограниченное участие в интервью до премьеры [третьего сезона сериала], которая состоится позже в этом году, — сказано в сообщении.

«Королевство» — восьмисерийный мини-сериал, вышедший в 1994 и 1997 годах. Каждый сезон состоит из четырех серий, рассказывающих историю «Королевского Госпиталя» Копенгагена. Сериал снискал популярность у кинолюбителей по всему миру, после чего фон Триер стал одним из самых значимых и в то же время провокационных режиссеров нашего времени. В списке известных картин обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля — «Идиоты», «Догвилль», «Антихрист», «Меланхолия», «Нимфоманка» и «Дом, который построил Джек».

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