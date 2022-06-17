Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян

Фото: Manfred Segerer via www.imago-im/Global Look Press

Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян

Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году жизни. О гибели кинодеятеля сообщила его супруга, передает Франс Пресс.

В сообщении говорится, что актер умер дома в регионе Гар. С ним рядом была его семья. По словам супруги Трентиньяна, причиной смерти стал возраст актера.

Француз заинтересовался театральным искусством в 1949 году: тогда он стал брать уроки по нему сразу у двух педагогов. По его словам, кино в начале пути его совсем не интересовало и он снимался в нем из-за денег, однако потом все изменилось.

Во всем мире актера знают по съемкам в фильмах «Обгон», «Конформист» и «И Бог создал женщину». Менее известными, но оцененными критиками работы с участием Трентиньяна являются «Дзета», «Любовь» и «Мужчина и женщина».

Ранее стало известно, что умер режиссёр и актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Гришко. Мужчине исполнилось бы 71.