Театр Вахтангова отменил спектакли с Гришаевой из-за болезни актрисы

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отменил два спектакля с участием актрисы Ноны Гришаевой из-за её болезни. Об этом 5-tv.ru рассказала пресс-секретарь театра Елена Кузьмина. Чем именно заболела 50-летняя артистка, не уточняется.

Действительно, мы получили такую информацию, в результате которой были вынуждены отменить два её спектакля, — отметили в театре.

В частности, была отменена постановка «Люся. Признание в любви», которую должны были показать ещё 7 октября.

Как рассказала сама Гришаева, сейчас она находится в поликлинике и ждёт приёма врача. Кроме того, она сдала два теста на COVID-19, у обоих результат отрицательный, сообщает MK.RU.

В апреле Нонна Гришаева привилась от коронавируса и призвала россиян последовать её примеру. Актриса отметила, что здоровье семьи стоит для неё на первом месте.

Артистка прославилась благодаря ролям в ситкомах телеканала СТС, среди которых «Папины дочки», «Кто в доме хозяин?» и «Моя прекрасная няня». Гришаева также известна как постоянная участница проектов «Квартета И». В 2014 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назначил актрису художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя.