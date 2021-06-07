Тарантино переосмыслит «Однажды в... Голливуде» в формате книги

https://static.news.ru/photo/ac8e7aa8-c76a-11eb-8244-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде» Фото: imdb.com

Режиссёр Квентин Тарантино выпустит книгу по фильму «Однажды в... Голливуде». В подкасте Pure Cinema он объяснил, чем роман будет отличаться от киноленты. По его словам, это было «полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание».

Дело не только в том, что я беру сценарий, а затем разбиваю на главы, как в романе. Я пересказал эту историю как роман. Так что это не похоже на «О, ладно, у него, видимо, осталось несколько сцен, поэтому он просто взял сценарий, переработал его и добавил их», — пояснил Тарантино.

Сценарист также рассказал, что некоторые сцены, безусловно, оказались за пределами монтажной комнаты при создании фильма, но режиссёр провёл множество исследований. Работа над романом, по его словам, велась около пяти лет. Тарантино отметил, что если бы книга появилась до выхода фильма, она бы точно стала его основой.

Знаете, это как если бы вы взяли громоздкий роман и попытались превратить его в фильм. Ну а для меня роман именно такой. Это тяжеловесная версия фильма, — добавил кинорежиссёр.

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