Сын Усамы бен Ладена стал художником, чтобы бороться с детскими травмами

39-летний сын «террориста № 1», основателя запрещённой в России «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена Омар стал заниматься рисованием. Он признался, что так борется со своими детскими травмами.
В интервью журналу Vice мужчина
Омар бен Ладен признался, что никогда не был близок с отцом. В возрасте 18 лет он покинул «Аль-Каиду», поскольку не хотел становиться террористом. Мужчина неоднократно осуждал теракты 11 сентября 2001 года и решительно отвергал идеологию террористической организации. Омар специально оставил фамилию отца, чтобы показать, что её носитель не обязательно является террористом.
Художественные способности сын бен Ладена унаследовал от матери. Сейчас вместе с супругой Омар проживает в Нормандии. У него есть несколько коней. Мужчина борется со стрессом, а живопись помогает ему обрести новый мир внутри себя. За последний год Омар написал около десяти пейзажей.
Усама бен Ладен родился в Саудовской Аравии. По разным оценкам, у него было от 20 до 26 детей, Омар является четвёртым по старшинству ребёнком. В 1996 году бен Ладен уехал в Афганистан, откуда объявил войну США. «Террорист № 1» был ликвидирован в 2011 году американскими военными в Пакистане во время спецоперации. Ему было 54 года.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году спецслужбы США уничтожили Хамзу бен Ладена, одного из сыновей основателя «Аль-Каиды». Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация радикала «подорвёт важные оперативные действия группировки».