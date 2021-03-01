Сын Усамы бен Ладена стал художником, чтобы бороться с детскими травмами

https://static.news.ru/photo/e3f42808-7aad-11eb-9615-96000091f725_660.jpg Омар бен Ладен Фото: Скрин с видео euronews/youtube.com

39-летний сын «террориста № 1», основателя запрещённой в России «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена Омар стал заниматься рисованием. Он признался, что так борется со своими детскими травмами.

В интервью журналу Vice мужчина рассказал , что тяга к живописи у него появилась в возрасте семи лет, когда он начал рисовать лошадей отца. Одну из картин даже повесили на стене в классе школы, где учился Омар. Он назвал это единственным счастливым моментом детства.

Омар бен Ладен признался, что никогда не был близок с отцом. В возрасте 18 лет он покинул «Аль-Каиду», поскольку не хотел становиться террористом. Мужчина неоднократно осуждал теракты 11 сентября 2001 года и решительно отвергал идеологию террористической организации. Омар специально оставил фамилию отца, чтобы показать, что её носитель не обязательно является террористом.

Художественные способности сын бен Ладена унаследовал от матери. Сейчас вместе с супругой Омар проживает в Нормандии. У него есть несколько коней. Мужчина борется со стрессом, а живопись помогает ему обрести новый мир внутри себя. За последний год Омар написал около десяти пейзажей.

Усама бен Ладен родился в Саудовской Аравии. По разным оценкам, у него было от 20 до 26 детей, Омар является четвёртым по старшинству ребёнком. В 1996 году бен Ладен уехал в Афганистан, откуда объявил войну США. «Террорист № 1» был ликвидирован в 2011 году американскими военными в Пакистане во время спецоперации. Ему было 54 года.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году спецслужбы США уничтожили Хамзу бен Ладена, одного из сыновей основателя «Аль-Каиды». Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация радикала «подорвёт важные оперативные действия группировки».