В театре Ермоловой сообщили, что судьбу 11-летней внучки народной артистки России Александры Назаровой, которая осталась сиротой, решат её родственники. Об этом сообщил представитель театра, где служила актриса.
Сейчас Саша в летнем лагере, решение её дальнейшей судьбы — не минутное дело. У неё есть второй опекун, родные, друзья семьи, — сказал он ТАСС.
Назарова ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет. Где и когда состоятся похороны, пока не сообщается. У актрисы не было близких родственников, кроме внучки Саши. Назарова была её опекуном.
Ранее News.ru писал, что причиной смерти советской и российской актрисы стали проблемы с лёгкими.