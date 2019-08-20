https://static.news.ru/photo/48c43c14-c3ee-11e9-b93b-fa163e074e61_660.jpg Александра Назарова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В театре Ермоловой сообщили, что судьбу 11-летней внучки народной артистки России Александры Назаровой, которая осталась сиротой, решат её родственники. Об этом сообщил представитель театра, где служила актриса.

Сейчас Саша в летнем лагере, решение её дальнейшей судьбы — не минутное дело. У неё есть второй опекун, родные, друзья семьи, — сказал он ТАСС .

Назарова ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет. Где и когда состоятся похороны, пока не сообщается. У актрисы не было близких родственников, кроме внучки Саши. Назарова была её опекуном.

Ранее News.ru писал, что причиной смерти советской и российской актрисы стали проблемы с лёгкими.