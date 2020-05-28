Студия Лебедева предложила вариант герба Белоруссии

https://static.news.ru/photo/87cb022e-a0c2-11ea-8a0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Студия российского дизайнера Артемия Лебедева предложила вариант нового герба Белоруссии. Авторы также написали стихотворение о своём творении.

В эмблеме дизайнеры использовали различные стереотипы о Белоруссии: на ней изображены два трактора, васильки и картошка. Сам герб имеет кошачью мордочку.

Как отмечает телеканал «360», стихотворением команда решила объяснить замысел изображения, и что именно символизирует кошка.

Хочется, чтоб было круто? Надоела скукота? Символ мира и уюта — разместить в гербе кота! Васильки гербу дают урожайность и уют, пара тракторов, картошка — чувство сытости немножко, ни войны, ни готики — только мир да котики. Что за мысль отражена на гербе на нашем? Мы уютная страна — лапочки и няши! — говорится в публикации.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Белоруссии решили изменить герб страны, избавив его от агрессивных деталей, и «привести в соответствие с миролюбивым содержанием» национальной политики. По словам главы Минюста Олега Слижевского, в новой версии герба пятиконечная звезда потеряет чёткие грани, которые характерны для военной символики, а изображение земного шара лишится сетки параллелей и меридианов, которая похожа на «некую клетку».