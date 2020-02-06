https://static.news.ru/photo/8c8fccfe-48ed-11ea-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Стивен Кинг Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Американский писатель Стивен Кинг стал лидером в списке 20 самых издаваемых в России авторов.

Как следует из списка Российской книжной палаты, второе место заняла Дарья Донцова.

В стране было выпущено 163 издания произведений Кинга тиражом в 1,1 млн экземпляров, у Дарьи Донцовой вышло 68 изданий и 776 тысяч книг.

В топ-10 также вошли Александра Маринина, Рэй Брэдбери, Татьяна Полякова, Фёдор Достоевский, Агата Кристи, Татьяна Устинова, Эрих Мария Ремарк и Ю Несбё.

Как писал NEWS.ru, Стивен Кинг раскритиковал Facebook, обвинив социальную сеть во лжи и отсутствии должной защиты данных пользователей. Об этом он написал в своём Twitter.