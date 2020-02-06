Американский писатель Стивен Кинг стал лидером в списке 20 самых издаваемых в России авторов.
Как следует из
В стране было выпущено 163 издания произведений Кинга тиражом в 1,1 млн экземпляров, у Дарьи Донцовой вышло 68 изданий и 776 тысяч книг.
В топ-10 также вошли Александра Маринина, Рэй Брэдбери, Татьяна Полякова, Фёдор Достоевский, Агата Кристи, Татьяна Устинова, Эрих Мария Ремарк и Ю Несбё.
Как писал NEWS.ru, Стивен Кинг раскритиковал Facebook, обвинив социальную сеть во лжи и отсутствии должной защиты данных пользователей. Об этом он написал в своём Twitter.
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