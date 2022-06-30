Стало известно, от чего зависит выбор нового Джеймса Бонда Кинокритик Корецкий объяснил, от чего будет зависеть выбор нового Джеймса Бонда

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Дэниел Крейг

Выбор нового актера на роль Джеймса Бонда может оказаться неожиданным и во многом будет зависеть от потребностей мирового зрителя, поэтому пока тяжело утверждать, кто заменит Дэниела Крейга, сообщил NEWS.ru кинокритик Василий Корецкий. Собеседник уверен в успехе новой части франшизы, потому что она по-прежнему популярна. Американский продюсер Барбара Брокколи заявила, что к созданию проекта съемочная группа сможет приступить не ранее чем через два года.

Эта франшиза была и будет популярной. С момента выхода прошлого «Бонда» сейчас главная интрига — кто станет следующим агентом 007. Выбор может быть неожиданным, кроме того, настолько могут поменяться конъектура и культурный контекст за это время, что невозможно предсказать. «Бонд» в культуре реагирует на какие-то тренды, на запросы публики, может быть, иногда иронично их подчеркивает, иногда прямолинейно отрабатывает потребности мирового зрителя. Поэтому два года — слишком большой срок, очень быстро все меняется, — считает Корецкий.

Создатели «Джеймса Бонда» пока не утвердили актера, который заменит Дэниела Крейга, сыгравшего в последних пяти частях франшизы. В январе этого года продюсеры обсуждали кандидатуру Идриса Эльбы на роль нового агента 007. Продюсер бондианы подчеркнула, что в новой части планируют показать переосмысление главного героя.

Ранее Дэниел Крейг получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия. Награду он получил за заслуги в кино и театре. Примечательно, что такая же награда по сюжету фильма об агенте 007 есть и у Джеймса Бонда.