Дэниела Крейга удостоили того же рыцарского ордена, что и Джеймса Бонда

Актёр Дэниел Крейг получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия, следует из списка награждённых, публикованном на сайте правительства Великобритании. Награду он получил за заслуги в кино и театре. Примечательно, что такая же награда по сюжету фильма об агенте 007 есть и у Джеймса Бонда, которого сыграл Крейг в нескольких частях бондианы.

По сюжету книги Яна Флеминга Джеймс Бонд стал кавалером этого ордена в 1953 году.

Всего же в наградном списке в честь нового 2022 года значится более 1200 человек — учёных, политиков, спортсменов и людей, которые внесли значительный вклад в сбор средств для благотворительных организаций. Там же присутствует и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который получил наивысшую награду — Благороднейший орден Подвязки.

Ранее стало известно, что Крейг получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Она стала 2704-й на одной из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.