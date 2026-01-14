Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой

Екатерина Проничева стала руководителем Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, заявила в своем канале в Max министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, с 2022 года женщина занимала должность директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Руководителем ГМИИ им. А. С. Пушкина стала Екатерина Проничева, — отметила глава Минкульта.

Любимова подчеркнула, что Проничева прежде являлась руководителем Департамента культурного наследия Минкультуры России, а также работала заместителем главы Департамента культуры города Москвы. Министр пожелала ей новых успехов и достижений.

Ранее сообщалось, что новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С февраля 2025 года она возглавляла Пушкинский музей, а также руководила музейно-выставочным центром РОСИЗО. До прихода в РОСИЗО Галактионова работала на телевидении и руководила компаниями «Киносоюз» и «Галактика».

