14 января 2026 в 18:22

Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой

Екатерина Проничева стала новым руководителем Пушкинского музея

Екатерина Проничева стала руководителем Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, заявила в своем канале в Max министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, с 2022 года женщина занимала должность директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Руководителем ГМИИ им. А. С. Пушкина стала Екатерина Проничева, — отметила глава Минкульта.

Любимова подчеркнула, что Проничева прежде являлась руководителем Департамента культурного наследия Минкультуры России, а также работала заместителем главы Департамента культуры города Москвы. Министр пожелала ей новых успехов и достижений.

Ранее сообщалось, что новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С февраля 2025 года она возглавляла Пушкинский музей, а также руководила музейно-выставочным центром РОСИЗО. До прихода в РОСИЗО Галактионова работала на телевидении и руководила компаниями «Киносоюз» и «Галактика».

До этого стало известно, что Светлана Ромашина заняла пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Соответствующее решение приняло Министерство спорта РФ. Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной — Европы. После окончания спортивной карьеры она возглавляла школу синхронного плавания в Москве.

музеи
Ольга Любимова
Россия
должности
