Стали известны победители шоу «Три аккорда»

В популярном шоу «Три аккорда» Первого канала, в котором участники исполняют композиции в стиле шансон, состоялся гранд-финал. Стали известны победители проекта.

Победу одержала Аглая Шиловская, внучка знаменитого советского актёра Всеволода Шиловского. В финале девушка исполнила хит Александра Розенбаума «По снегу, летящему с неба» и расплакалась.

Вы заплакали именно на том моменте, когда эти слёзы и задуманы автором. Первый раз слышу, что песня прочувствована настолько, что прошибёт самого исполнителя, — заметил Александр Новиков, один из членов жюри.

Остальные также поддержали слова Новикова, а приглашённый эксперт Ирина Круг не смогла сдержать эмоций и вручила певице карту «джокер», которая и определила победителя. Шиловская набрала 198 баллов по итогам десяти туров и одержала победу.

В жюри, кроме Новикова, находились Сергей Трофимов и сам Розенбаум.

«Три аккорда» выходят на ТВ с 2014 года и до сих пор находят своего зрителя. Проект охватывает всё многообразие жанров отечественной музыки, не скованной рамками поп-, рок-эстрады или классики. Ведущим проекта все эти годы является Максим Аверин.

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