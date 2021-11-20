Стала известна причина смерти актёра Ивана Зубова из «Ворониных»

Жена актёра Ивана Зубова, известного по сериалам «Воронины» и «Ищейки», Наталья Гердт назвала причину смерти супруга. Артист умер в результате заболевания коронавирусом и пневмонией, сообщает Пятый канал.

Актёр 13 дней пролежал в реанимации, на момент смерти ему было 42 года. О кончине Зубова сообщила его коллега Елена Володина. Михаил Зубов окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента в 2003 году. В 2019 году он завершил учёбу в школе актёрского мастерства «Артанде».

В качестве актёра Зубов дебютировал в кино в 2018 году в сериале «Ласточка». Затем он снимался в фильмах «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра» и многих других.

Ранее сообщалось, что актёр Валерий Гаркалин будет похоронен на Миусском кладбище в Москве во вторник, 23 ноября. О смерти актёра стало известно утром в субботу, 20 ноября.