Стала известна причина смерти актёра Ивана Зубова из «Ворониных»

Жена актёра Ивана Зубова, известного по сериалам «Воронины» и «Ищейки», Наталья Гердт назвала причину смерти супруга. Артист умер в результате заболевания коронавирусом и пневмонией, сообщает Пятый канал.
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В качестве актёра Зубов дебютировал в кино в 2018 году в сериале «Ласточка». Затем он снимался в фильмах «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра» и многих других.
Ранее сообщалось, что актёр Валерий Гаркалин будет похоронен на Миусском кладбище в Москве во вторник, 23 ноября. О смерти актёра стало известно утром в субботу, 20 ноября.