Стала известна дата выхода приквела романа «Великий Гэтсби»

Исландское туристическое агентство Inspired by Iceland запустило сайт, на котором можно побороть стресс, покричав на вершине горы. Проект получил название Let It Out («Выпусти это наружу»).

Всем желающим предлагает зайти на страницу, нажать на кнопку и начать кричать. Записанный крик будет воспроизведён через динамик на фоне живописных исландских пейзажей. Авторы проекта предлагают получше продумать свой крик,...