Стала известна дата выхода приквела романа «Великий Гэтсби»

https://static.news.ru/photo/c1ffd818-c758-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Роман «Ник» американского писателя Майкла Фарриса Смита выйдет 5 января в США и 25 февраля в Великобритании в 2021 году. Книга станет приквелом произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», вышедшего в 1925 году.

Даты выхода обусловлены тем, что 1 января 2021 года истекает срок действия авторского права на роман Фицджеральда, сообщает The Guardian. После этого книга станет общественным достоянием и может быть впервые свободно адаптирована.

В романе Смита центральным персонажем станет Ник Каррауэй. В книге будет рассказана его история до встречи с загадочным миллионером Джеем Гэтсби.

Автор рассказал, что когда перечитывал «Великого Гэтсби» несколько лет назад, заметил, что о Нике практически ничего не рассказано, и он решил исправить это в своём произведении.

В приквеле Ник пройдёт боевые действия во время Первой мировой войны, переживёт неудачный роман в Париже и посетит Новый Орлеан, в котором столкнётся с различными искушениями.

Как писал NEWS.ru, американский писатель Эрнест Клайн планирует выпустить роман «Второму игроку приготовиться» 24 ноября 2020 года. Он станет продолжением книги «Первому игроку приготовиться», вышедшей в 2011 году.