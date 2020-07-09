Стала известна дата выхода книги «Второму игроку приготовиться»

https://static.news.ru/photo/b8e4c190-c1bc-11ea-a035-fa163e074e61_660.jpg Эрнест Клайн Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский писатель Эрнест Клайн планирует выпустить роман «Второму игроку приготовиться» 24 ноября 2020 года. Он станет продолжением книги «Первому игроку приготовиться», вышедшей в 2011 году.

Детали сюжета не раскрываются, однако известно, что действие развернётся в той же вселенной, что и до этого, сообщает Consequence of Sound. Клайн отметил, что книга продолжает именно литературную историю, а не её киноверсию, созданную Стивеном Спилбергом в 2018 году.

«Первому игроку приготовиться» — научно-фантастический роман, рассказывающий о постапокалиптическом будущем 2045 года. По сюжету, в мире имеет дело со стагнацией мировой экономики и дефицитом ресурсов. Существует только одно место благополучия — виртуальная вселенная «ОАЗИС», контроль над которой может достаться одному из игроков.

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