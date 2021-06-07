Собчак ответила оскорблённой юристке с ПМЭФ, собравшейся с ней судиться

https://static.news.ru/photo/d4c21996-c795-11eb-81f5-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак ответила оскорблённой юристке с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Журналистка не без иронии высказалась о решении Эльнары Троицкой, собравшейся подавать на телеведущую иск в суд на 50 млн рублей. Ответ она дала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название «форумчаночка»? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? — написала Собчак.

Журналистка отметила, что реплика Троицкой, вошедшая в выпуск на YouTube, как раз наоборот о том, что красивая женщина может быть умной. Собчак добавила, что в её Telegram также есть интервью с девушкой-юристом, которое выложено «вообще без монтажа». В нём она, по словам телеведущей, прекрасно рассказывает про свою работу.

Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно всё. В любом случае мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление, — заключила Собчак.

Ранее стало известно, что адвокат хочет взыскать с телеведущей 50 млн рублей — это взыскание моральной компенсации — и потребовать охрану изображения. Иск отправился в Останкинский суд Москвы.