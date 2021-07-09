СМИ сообщили о критическом состоянии Петра Мамонова

Врачи назвали критическим состояние музыканта и актёра Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, сообщает Пятый канал.
У лидера группы «Звуки Му» выявлено поражение лёгких на 85%. К тому же самочувствие артиста осложняется и другими сопутствующими факторами — у знаменитости отказывают почки и наблюдаются проблемы с сердцем.
Пока медики характеризуют состояние Мамонова термином сопор. Он означает, что пациент практически не реагирует на внешние раздражители. Конкретных прогнозов врачи
Ранее супруга музыканта рассказала, что Петра Мамонова постепенно выводят из комы. Она добавила, что у 70-летнего мужа нет отказа почек. Отмечалось, что состояние артиста оценивается как крайне тяжёлое, но все органы работают самостоятельно.
У Мамонова был диагностирован коронавирус около двух недель назад, а 1 июля его увезли в больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату ИВЛ.