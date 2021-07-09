СМИ сообщили о критическом состоянии Петра Мамонова

Врачи назвали критическим состояние музыканта и актёра Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, сообщает Пятый канал.

У лидера группы «Звуки Му» выявлено поражение лёгких на 85%. К тому же самочувствие артиста осложняется и другими сопутствующими факторами — у знаменитости отказывают почки и наблюдаются проблемы с сердцем.

Пока медики характеризуют состояние Мамонова термином сопор. Он означает, что пациент практически не реагирует на внешние раздражители. Конкретных прогнозов врачи не дают .

Ранее супруга музыканта рассказала, что Петра Мамонова постепенно выводят из комы. Она добавила, что у 70-летнего мужа нет отказа почек. Отмечалось, что состояние артиста оценивается как крайне тяжёлое, но все органы работают самостоятельно.

У Мамонова был диагностирован коронавирус около двух недель назад, а 1 июля его увезли в больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату ИВЛ.