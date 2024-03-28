«Скорбь в душе»: Пугачева прервала молчание после теракта в «Крокусе» Пугачева прервала молчание после теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева прервала молчание после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) певица заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. Пост Примадонна сопроводила своей фотографией.

Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram. Аминь, — написала певица.

Ранее Пугачева попросила прощения у певицы Манижы, которая является уроженкой Таджикистана. Соответствующий комментарий она оставила под публикацией участницы Евровидения-2021 в соцсетях. В видеообращении Манижа со слезами на глазах заявила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в России «усилились гонения» на жителей Таджикистана и Центральной Азии. По словам певицы, убийцы не имеют национальности и в любой ситуации нужно оставаться людьми.

Шоумен Стас Барецкий ранее сообщил, что Пугачева хочет вернуться на родину и в скором времени может сделать заявление в поддержку России. По его словам, артистка не строит баррикады и козни, а ее последние высказывания сделаны «под влиянием каких-то сектантов». Барецкий назвал Примадонну человеком, любящим свою страну.