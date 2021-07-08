Скончался народный артист России Михаил Глуз

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Народный артист России и композитор Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет, говорится в сообщении на официальном сайте театра «Ленком Марка Захарова». 70 лет ему бы исполнилось 19 сентября.

Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле «Поминальная молитва». Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки, — заявили в учреждении.

Место и время прощания с Глузом сообщат позднее.

Покойный является автором мюзиклов «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», балета «Сон с продолжением» и др. Глуз занимал должности музыкального (1977--1984) и художественного (1984--1991) руководителя Камерного еврейского музыкального театра, создал и возглавлял Международный культурный центр имени Соломона Михоэлса, где получил пост гендиректора.

Накануне в Москве прошла церемония прощания с оскароносным режиссёром Владимиром Меньшовым. Проститься с ним пришли десятки деятелей культуры, среди которых Игорь Золотовицкий, Александр Панкратов-Чёрный, Эдгард Запашный и многие другие. Прославленный режиссёр скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что участники церемонии прощания с Владимиром Меньшовым обратили внимание на приступы кашля у Веры Алентовой, сообщает корреспондент NEWS.ru. Студенты покойного режиссёра, причиной смерти которого стал COVID-19, предположили, что его вдова ещё не до конца преодолела последствия заболевания коронавирусной инфекцией.