Скончался известный афроамериканский певец Скончался американский певец и телеведущий Адам Вэйд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 87-летнем возрасте скончался афроамериканский певец и телеведущий Адам Вэйд, пишет The Hollywood Reporter. Уточняется, что причиной кончины артиста стала болезнь Паркинсона, с которой Вэйд боролся в течение последних лет жизни. О смерти телеведущего сообщила его супруга Джери Вэйд.

Вэйд получил признание общественности после того, как стал первым темнокожим ведущим телевизионного шоу «Музыкальные стулья» в 1975-м году. Кроме того, три музыкальных композиции певца попали в десятку лучших хитов по версии престижного хит-парада Billboard 100.

Фото: Кадр из видео/YouTube Адам Вэйд

Помимо этого, Вэйд успел сняться в боевике «Шафт», романтической комедии «Клодин» и криминальной драме «Безумный Джо».

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 63 лет умер актер Ленни фон Долен. Он снимался в сериале «Твин Пикс». Как сообщил менеджер актера Стивен Вулфи, фон Долен умер в своем доме в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.