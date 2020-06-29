Швыдкой считает, что никто не сможет занять место режиссёра Серебренникова

https://static.news.ru/photo/bf5891be-ba0f-11ea-a95e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Швыдкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Кирилл Серебренников останется востребованным в своей профессии несмотря на приговор по делу «Седьмой студии». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Как рассказал Швыдкой в эфире радиостанции «Говорит Москва», приговор не помешает режиссёру заниматься творчеством, потому что «он ставящий, одаренный, талантливый».

Никто его место в современном искусстве занять не может, потому что у него есть имя и фамилия. А искусство всегда персонифицировано, — сказал он.

Кроме того, добавил Швыдкой, судебное решение не запрещает ему заниматься творчеством.

По словам спецпредставителя, работа с бюджетными деньгами — это очень тяжёлый и нервный процесс.

Серебренникова 26 июня 2020 года признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно.

Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 году Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде.

Как писал ранее NEWS.ru, прокурор попросил суд освободить от наказания экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Она является единственной фигуранткой, заключившей сделку со следствием. Приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и трём другим подозреваемым основывался, в том числе, на показаниях Масляевой. По её словам, она принимала участие в махинациях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей.