https://static.news.ru/photo/30015b58-46b1-11ea-9abf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский телеканал «Ю» запустит реалити-шоу с plus-size моделями. Премьера запланирована на 22 февраля.

Программа получила название «Модель XL». Участницы будут проходить ежедневные испытания, принимать участие в мастер-классах и видеосъемках. Создатели проекта собирали участниц с фигурами, не укладывающимися в модельные параметры, со всей России.

Как сообщает Lenta.ru, среди звёздного состава жюри телеведущая Анфиса Чехова, участница Comedy Woman Екатерина Скулкина, а также психолог Павел Раков и стилист Николай Овечкин.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак выпустит на Первом канале собственное шоу. Программа получила название «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу». Формат шоу и его дата выхода неизвестны.