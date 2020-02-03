Российский телеканал «Ю» запустит реалити-шоу с plus-size моделями. Премьера запланирована на 22 февраля.
Программа получила название «Модель XL». Участницы будут проходить ежедневные испытания, принимать участие в мастер-классах и видеосъемках. Создатели проекта собирали участниц с фигурами, не укладывающимися в модельные параметры, со всей России.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак выпустит на Первом канале собственное шоу. Программа получила название «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу». Формат шоу и его дата выхода неизвестны.
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