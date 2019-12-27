https://static.news.ru/photo/70515522-2934-11ea-b1c5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Есенин Фото: GVP0/Global Look Press

Восстановленная школа грамоты в Спас-Клепиках Рязанской области, где поэт Сергей Есенин проходил педагогическую практику в 1911-1912 годы, откроется для посетителей 2 января 2020 года. В 1990-е годы здание школы уничтожил пожар, однако его удалось восстановить по фотографиям.

Школа грамоты, дававшая начальное образование, расположена рядом со второклассной учительской школой, которую окончил Сергей Есенин. В 1911-1912 годы он проходил педагогическую практику в школе грамоты, — сообщил ТАСС директор музея-заповедника Есенина Борис Иогансон.

В следующем году будет отмечаться 125-летие великого поэта, и открытие этой школы станет первым в череде запланированных по этому поводу мероприятий. В школе-музее можно будет узнать о первых уроках, которые давал Есенин, о клепиковских ярмарках и о местном промысле — ткачестве.

В Спас-Клепиках, расположенных в 80 км от Рязани, также действует экспозиция в сохранившемся здании учительской школы, где обучался Есенин в 1909-1911 годы.

Как писал NEWS.ru, катастрофической назвали ситуацию вокруг музея-заповедника Сергея Есенина и достопримечательного места «Есенинская Русь» в селе Константиново Рязанской области участники проекта «Добровольцы культуры», а также местные волонтёры и общественники. На протяжении нескольких лет с разрешения местных властей в окрестностях исторического объекта велось коттеджное строительство, а также существует неопределённость со статусом земельных участков. Это происходит несмотря на протесты федеральных ведомств и личное вмешательство президента Владимира Путина. Происходящее, по мнению активистов, грозит уничтожением памятного объекта.