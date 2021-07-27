Ширвиндт поделился неожиданной находкой из придорожного туалета

Российский актёр, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт поделился с подписчиками в Instagram неожиданной находкой из придорожного туалета. На бензозаправке в Астраханской области в туалете спрятали кошку, на днях родившую котят.

Решил я на бензоколонке в туалет зайти, потому что ездили чёрт-те где. [Написано] туалет не работает. Врут — работает. Захожу я в туалет, и что же я вижу в туалете? Я вижу кошку с котятами, — рассказал театральный режиссёр.

Говоря это, Ширвиндт показывает на видео, как всё выглядит. Туалет выглядит рабочим, вокруг чисто, а рядом со стенкой стоит коробка, в которой и лежат мама-кошка и не менее четырёх котят. Рядом также стоят кормушка и миска, из которой животные могут попить воду. Актёр полагает, что новорождённым зверькам сейчас дня два.

«На бензоколонке работают золотые люди», «Комната матери и ребёнка», «Как мило! Побольше таких туалетов!», «А может кто пожелает забрать котёнка домой заходя в туалет», — написали подписчики режиссёра в комментариях.

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