Продюсер «Вызова» рассказал, посоревнуется ли фильм с рекордом «Чебурашки» Продюсер «Вызова» Троцюк заявил, что фильм не будет соревноваться с рекордом «Чебурашки»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Художественный фильм «Вызов» не станет соревноваться с кассовым рекордом «Чебурашки», рассказал NEWS.ru продюсер обоих проектов Алексей Троцюк. Он добавил, что конкурировать с самими собой нет смысла. Собеседник также подтвердил работу над продолжением «Чебурашки».

По его словам, интерес к ушастому персонажу связан с тем, что россияне увидели свою схожесть с Чебурашкой, оказавшись такими же беззащитными в новых реалиях.

Родителям хотелось познакомить детей с героем детства, научившим их дружбе и доброте. Но и ключевой момент: мы оказались в новом времени и прочувствовали себя такими же беззащитными, как герой, его новая реальность выкинула в новые обстоятельства, и все, что у него есть, это его обаяние <...>Да, команда работает над продолжением <...> Мы не ставим задачи перебить кассовые сборы «Чебурашки», какой смысл соревноваться самим с собой? Мы уже победители, — объяснил Троцюк.

Ранее актер фильма «Вызов» Милош Бикович поделился с корреспондентом NEWS.ru впечатлениями от съемок на премьере картины, которая состоялась 12 апреля в Москве. По словам артиста, во время работы над фильмом ему больше всего запомнилась сцена в падающем самолете. Он подчеркнул, что самолет дал возможность почувствовать невесомость. Для съемок этой сцены, отметил Бикович, нужно было изучать процесс торакальной хирургии.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст 12 апреля заявил о готовности снять продолжение фильма «Вызов» уже на Луне. Он не исключил, что главная роль может вновь достаться Юлии Пересильд.