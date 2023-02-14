«Сатира весьма достойного уровня»: Илья Резник о стихах Кадырова Илья Резник предрек песенную судьбу стихам Кадырова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Илья Резник

Стихи главы Чечни Рамзана Кадырова, посвященные многочисленным фейкам о нем, получились очень удачными и со временем могут стать песней, заявил NEWS.ru поэт-песенник Илья Резник. Он также пригласил Кадырова на свой концерт в Москве 2 апреля, предложив прочитать стихи со сцены.

Я был удивлен и, честно говоря, порадован. Очень удачные и сильные строки. <...> Если он помимо своей основной деятельности будет писать ещё и стихи, это прекрасно. Тем более это сатирические стихи, с сатирой у нас сейчас совсем печально, а тут сатира весьма достойного уровня, — заявил Резник.

Он также отметил, что стихи Кадырова могут стать песней, будучи аранжированными в бардовском или «народном стиле» в сопровождении гитары, балалайки или аккордеона. Говоря о Кадырове как возможной альтернативе уехавшему в Израиль Семену Слепакову, выступавшему в жанре музыкально-поэтической сатиры, Резник подчеркнул, что Слепаков при всем своем таланте является «циником и предателем», тогда как Кадыров остается «искренним патриотом и предводителем патриотов».

Я Рамзана приглашаю на мой концерт 2 апреля в Москве, мы оставим пригласительные билеты для него и его бойцов, также я бы с огромным удовольствием послушал его стихи в его же исполнении со сцены в мою юбилейную дату, — заключил поэт.

Ранее Кадыров опубликовал стихотворение, в котором высмеял западные СМИ и фейки о нем. Оно представляет собой пародии на заголовки зарубежных изданий со спорными тезисами. Так, он написал о покупке Тайваня, вызове на допрос в Гаагу и езде на упряжке на Аляске. В стихотворении Кадыров упомянул бывшего президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского, генсека Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, писателя Виктора Шендеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других.