Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихи, в которых он высмеял западные СМИ и фейки о нем. В произведении он сделал пародии на заголовки зарубежных изданий со спорными тезисами. Так, он написал о покупке Тайваня, вызове на допрос в Гаагу и езде не упряжке в Аляске.
В стихе Кадыров упомянул бывшего президента США Дональда Трампа, нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, генсека Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, писателя Виктора Шендеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других.
Чтоб не отстать от будней мира,
Смотрю в YouTube. Куда ни глянь —
Мелькают новости: «Кадыров
Купил недорого Тайвань».
«С Китаем спорные границы
Ахматыч делит» Ты прикинь?
(Я тут хочу осведомиться —
Об этом знает Си Цзиньпин?).
«С пометкой «срочно» из Гааги
Кадыров вызван на допрос!»
(Тут перебор с английской брагой,
А может с коксом передоз?)
«А в это время на Аляске
Рамзан пробил второе дно —
Там он с оленями в упряжке
Гонял шайтанов заодно!», — написал Кадыров.
В декабре Кадыров обратился в стихотворной форме к Зеленскому, назвав того клоуном и предсказав, что глава государства «сгинет в неволе, жизнь позорную влача». В одном из четверостиший Кадырова также отмечается, что Зеленскому «плевать на Украину», которая рискует «сгнить» под Новый год.