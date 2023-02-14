Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихи, в которых он высмеял западные СМИ и фейки о нем. В произведении он сделал пародии на заголовки зарубежных изданий со спорными тезисами. Так, он написал о покупке Тайваня, вызове на допрос в Гаагу и езде не упряжке в Аляске.

В стихе Кадыров упомянул бывшего президента США Дональда Трампа, нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, генсека Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, писателя Виктора Шендеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других.

Чтоб не отстать от будней мира,

Смотрю в YouTube. Куда ни глянь —

Мелькают новости: «Кадыров

Купил недорого Тайвань».

«С Китаем спорные границы

Ахматыч делит» Ты прикинь?

(Я тут хочу осведомиться —

Об этом знает Си Цзиньпин?).

«С пометкой «срочно» из Гааги

Кадыров вызван на допрос!»

(Тут перебор с английской брагой,

А может с коксом передоз?)

«А в это время на Аляске

Рамзан пробил второе дно —

Там он с оленями в упряжке

Гонял шайтанов заодно!», — написал Кадыров.