Сарафаны с гжелью вошли в моду: дизайнеры показали русские коллекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель во время показа дизайнеров, вдохновленных российской культурой, «Россия. Горизонты»

7 июля в Новой Третьяковке в рамках Российской креативной недели состоялся показ современных дизайнеров, вдохновлённых русской культурой. Презентация проекта «Россия. Горизонты» была поддержана грантом Президентского фонда культурных инициатив.

Гости мероприятия, среди которых были телеведущая Юлия Барановская, певица Зара и другие знаменитости, увидели коллекции более 25 дизайнеров, в которых стильно и органично сочетаются мода, традиционная российская культура и народные промыслы.

Свои работы представили ведущие отечественные модельеры: Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Артем Кривда, Леся Парамонова, Антон Лисин, Светлана Родина и другие. Наравне с уже признанными мастерами были показаны коллекции молодых локальных брендов: Measure, Сарафай, Yallo, Vina upcycle, Koss Koss, Щелочь, Анна Забелина, Your.yool, ORNAMENТЫ, Masstak.custom. Кроме того, созданием аутентичных образов занимались проект «Рустрендс», РГУ им. Косыгина и предприятия народных художественных промыслов — "Елецкие кружева", "Горьковский гипюр", "Гжельский фарфор", "Дулевский фарфор" и другие.

Организаторами Российской креативной недели выступили АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и Роскультцентр при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Кадры презентации и коллекций дизайнеров, вдохновлённых русской культурой, — в галерее NEWS.ru.