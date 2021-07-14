Самая русская певица и звезда «Голоса»: Пелагея отмечает 35-летие

14 июля российская певица из Новосибирска Пелагея отмечает юбилей — артистке исполнилось 35 лет. Карьерный путь девочка-вундеркинд с левого берега Оби начала в раннем детстве. На телевидение будущую артистку пригласили, когда ей было всего девять лет. Сегодня Пелагею, настоящее имя которой Полина Смирнова, знают как звезду вокальных шоу «Голос», «Голос 60+» и «Голос.Дети».
Успех к Пелагее пришёл в 2004 году: девушка собирала тысячные залы в крупных городах, стала хедлайнером на этносцене фестиваля «Нашествие» и выступала за рубежом. Однако самая большая популярность к артистке пришла именно тогда, когда она заняла кресло наставника в программах Первого канала. Она участвовала в шоу «Голос» на протяжении трёх сезонов в неизменной компании Леонида Агутина, Александра Градского и Димы Билана.
Поклонники любят певицу за её «народность» и называют самой русской певицей современной отечественной сцены. Чего только стоят её наряды в русском стиле.
Самые яркие образы Пелагеи — в фотогалерее NEWS.ru.
Пелагея выступает на концерте "От Руси до России", приуроченном ко Дню России, на Красной площади в Москве
Григорий Сысоев/РИА Новости
Солистка ансамбля "Забайкальские узоры" 8-летняя Пелагея Ханова во время выступления
Геннадий Хамельянин/ТАСС
Жак Ширак, Пелагея и Борис Ельцин
pelageya_insta/instagram.com
Пелагея на пресс-конференции, посвящённой рок-фестивалю "Нашествие-2008"
Anton Belitsky/Russian Look
Пелагея на репетиции оперы-импровизации Бобби Макферрина "Боббл"
Владимир Вяткин/РИА Новости
Пелагея на фестивале "Нашествие-2014"
Михаил Корытов/РИА Новости
Пелагея и Иван Телегин на приёме в Кремле после церемонии вручения государственных наград победителям и призёрам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане
Михаил Метцель/ТАСС
На концерте в Санкт-Петербурге
pelageya_insta/instagram.com
Церемония открытия Дня города Москвы на Красной площади
Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
В кресле наставника шоу «Голос»
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Перед концертом на Красной площади
pelageya_insta/instagram.com
Телеведущий Юрий Николаев и певица Пелагея на концерте «Звёздный юбилей Юрия Николаева»
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица Пелагея во время выступления на фестивале "Поле-music"
Павел Головкин/ТАСС
Группа "ПЕЛАГЕЯ"
pelageya_insta/instagram.com
Во время отдыха
pelageya_insta/instagram.com
Леонид Агутин, Пелагея, Лев Лещенко и Валерий Меладзе - наставники шоу «Голос 60+»
pelageya_insta/instagram.com
Пелагея во время концерта ко Дню России на Красной площади
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Выступление в Севастополе
pelageya_insta/instagram.com