Самая русская певица и звезда «Голоса»: Пелагея отмечает 35-летие

14 июля российская певица из Новосибирска Пелагея отмечает юбилей — артистке исполнилось 35 лет. Карьерный путь девочка-вундеркинд с левого берега Оби начала в раннем детстве. На телевидение будущую артистку пригласили, когда ей было всего девять лет. Сегодня Пелагею, настоящее имя которой Полина Смирнова, знают как звезду вокальных шоу «Голос», «Голос 60+» и «Голос.Дети».

Успех к Пелагее пришёл в 2004 году: девушка собирала тысячные залы в крупных городах, стала хедлайнером на этносцене фестиваля «Нашествие» и выступала за рубежом. Однако самая большая популярность к артистке пришла именно тогда, когда она заняла кресло наставника в программах Первого канала. Она участвовала в шоу «Голос» на протяжении трёх сезонов в неизменной компании Леонида Агутина, Александра Градского и Димы Билана.

Поклонники любят певицу за её «народность» и называют самой русской певицей современной отечественной сцены. Чего только стоят её наряды в русском стиле.

Самые яркие образы Пелагеи — в фотогалерее NEWS.ru.