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Перед концертом на Красной площади
Культура

Самая русская певица и звезда «Голоса»: Пелагея отмечает 35-летие

12:55, 14 июля 2021
Фото: pelageya_insta/instagram.com
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14 июля российская певица из Новосибирска Пелагея отмечает юбилей — артистке исполнилось 35 лет. Карьерный путь девочка-вундеркинд с левого берега Оби начала в раннем детстве. На телевидение будущую артистку пригласили, когда ей было всего девять лет. Сегодня Пелагею, настоящее имя которой Полина Смирнова, знают как звезду вокальных шоу «Голос», «Голос 60+» и «Голос.Дети».

Успех к Пелагее пришёл в 2004 году: девушка собирала тысячные залы в крупных городах, стала хедлайнером на этносцене фестиваля «Нашествие» и выступала за рубежом. Однако самая большая популярность к артистке пришла именно тогда, когда она заняла кресло наставника в программах Первого канала. Она участвовала в шоу «Голос» на протяжении трёх сезонов в неизменной компании Леонида Агутина, Александра Градского и Димы Билана.

Поклонники любят певицу за её «народность» и называют самой русской певицей современной отечественной сцены. Чего только стоят её наряды в русском стиле.

Самые яркие образы Пелагеи — в фотогалерее NEWS.ru.

Пелагея выступает на концерте "От Руси до России", приуроченном ко Дню России, на Красной площади в Москве

Григорий Сысоев/РИА Новости

Солистка ансамбля "Забайкальские узоры" 8-летняя Пелагея Ханова во время выступления

Геннадий Хамельянин/ТАСС

Жак Ширак, Пелагея и Борис Ельцин

pelageya_insta/instagram.com

Пелагея на пресс-конференции, посвящённой рок-фестивалю "Нашествие-2008"

Anton Belitsky/Russian Look

Пелагея на репетиции оперы-импровизации Бобби Макферрина "Боббл"

Владимир Вяткин/РИА Новости

Пелагея на фестивале "Нашествие-2014"

Михаил Корытов/РИА Новости

Пелагея и Иван Телегин на приёме в Кремле после церемонии вручения государственных наград победителям и призёрам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане

Михаил Метцель/ТАСС

На концерте в Санкт-Петербурге

pelageya_insta/instagram.com

Церемония открытия Дня города Москвы на Красной площади

Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

В кресле наставника шоу «Голос»

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Перед концертом на Красной площади

pelageya_insta/instagram.com

Телеведущий Юрий Николаев и певица Пелагея на концерте «Звёздный юбилей Юрия Николаева»

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певица Пелагея во время выступления на фестивале "Поле-music"

Павел Головкин/ТАСС

Группа "ПЕЛАГЕЯ"

pelageya_insta/instagram.com

Во время отдыха

pelageya_insta/instagram.com

Леонид Агутин, Пелагея, Лев Лещенко и Валерий Меладзе - наставники шоу «Голос 60+»

pelageya_insta/instagram.com

Пелагея во время концерта ко Дню России на Красной площади

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Выступление в Севастополе

pelageya_insta/instagram.com

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