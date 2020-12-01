Садальский вспомнил, под какую мелодию хотела быть похоронена Антонова

https://static.news.ru/photo/ac411e46-33e7-11eb-8df0-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Актёр Станислав Садальский в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой вспомнил, под какую мелодию она хотела бы быть похоронена.

Артист поделился в социальной сети фрагментом интервью с Антоновой, которое она однажды дала одному из СМИ.

В музыке слёзы — это, конечно, чаще. Они неизменны в каких-то местах Шестой симфонии Чайковского или «Адажиетто» Малера. Такое сердечное стеснение у меня, например, вызывает и современная мелодия My Way. Кто её пел первым? А, Фрэнк Синатра! Я бы хотела, чтобы, когда умру, сыграли эту мелодию, — привёл в Instagram слова Ирины Антоновой Станислав Садальский.

Подписчики выразили слова соболезнования и отметили, какой утончённый вкус был у президента музея.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет в больнице в Коммунарке. У неё был диагностирован коронавирус. Женщину 15 ноября госпитализировали в больницу имени Виноградова с подозрением на инсульт после приступа, который случился с ней дома. Через 11 дней у неё выявили коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке. Состояние Антоновой оценивалось как тяжёлое, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ. Врачам не удалось спасти президента музея — она умерла вечером 30 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Ирины Антоновой. По словам представителя Кремля, глава государства хорошо знал Антонову и неоднократно бывал в музее. Песков подчеркнул, что президент высоко ценил её глубочайшие знания.

Ирина Антонова являлась директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, после была назначена его президентом. Антонова — доктор искусствоведения, почётный доктор РГГУ, член Российской академии образования, Российской академии художеств. На её счету множество наград. Она, в частности, является одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Была награждена орденом Почётного легиона, командор французского ордена Искусства и литературы, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», писал NEWS.ru.