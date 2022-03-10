Садальский оценил решение Макса Барских о запрете его треков в России

Российский артист Станислав Садальский в комментарии для NEWS.ru призвал не осуждать украинского певца Макса Барских, который запретил использовать свои треки на территории России. По его словам, люди не знают всей ситуации, поэтому лучше не комментировать решение звезды.

Я не имею права никого осуждать здесь, потому что причин не знаю. Не знаем, есть ли запреты или нет. Я не заступаюсь за него, но думаю, что артисты вынуждены так говорить, чтобы существовать, концерты давать, деньги получать. Поэтому не надо никого осуждать, надо кормить семьи. Мы же не знаем ситуации, что тут говорить, — считает собеседник.

Он призвал рассматривать каждый подобный случай в отдельности, несмотря на происходящее между Россией и Украиной. Всем нужно кормить семьи, поэтому каждый принимает решение исходя из каких-то собственных соображений.

Здесь каждый отдельный случай надо рассматривать отдельно. Вот вчера журналисты написали, что Садальский пьёт колу и горе, что лишили кока-колы. Но это с юмором было сказано, а так я вообще сладкое не пью, пью только боржоми с лимонным соком. А написали вот как, — подытожил Садальский.

Ранее Барских запретил использовать свои песни на территории России. Артист заявил, что разрывает контракты с российскими компаниями. Он также отметил, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства России, и предложил украинским артистам последовать его примеру.

На фоне событий вокруг Украины Россию покинули сразу несколько деятелей культуры — телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны. Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим РФ в последние две недели. По его мнению, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».