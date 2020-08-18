С 28 августа в Москве начнётся фестиваль «Спасская башня»

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На территории Красной площади в центре Москвы с 28 августа по 6 сентября будет проходить международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Основная тема мероприятий в 2020 году — «75 лет — окончание войны».

Горожане и гости столицы на фестивале смогут услышать музыку военных и послевоенных лет. Кроме того, на «Спасской башне» прозвучат композиции, которые посвящены Дню Победы. В этом году в мероприятиях не смогут поучаствовать иностранные оркестры. Это связано с ограничениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также из-за угрозы распространения COVID-19 рассадка зрителей будет осуществляться с учётом норм, рекомендуемых Роспотребнадзором. Трибуны будут заполнены менее чем на половину. Каждое из представлений смогут увидеть до трёх тысяч человек.

Гости фестиваля смогут послушать музыку в исполнении российских оркестров, представляющих почти все силовые ведомства РФ. На открытии «Спасской башни» выступит Центральный пограничный ансамбль ФСБ.

Выступят оркестры Росгвардии из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и Москвы. Впервые на Красной площади с отдельным номером выступит показательный оркестр, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что «Спасская башня» существует уже 12 лет. За это время в программе фестиваля приняли участие более 160 коллективов из 54 стран. Праздник входит в топ-3 самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. Другими представителями лидирующей тройки являются шотландский Military Tattoo и швейцарский Basel Military Tattoo.

В 2019 году в «Спасской башне» поучаствовали 1922 человека. Это были музыканты, солисты, танцоры, дирижёры и не только. Зрителями на вечернем шоу на Красной площади стали 1835 москвичей и гостей города.

Как ранее писал NEWS.ru, Международный Дягилевский фестиваль не пройдёт из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально событие должно было состояться в июне, однако позже его перенесли на август.