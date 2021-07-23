Роза Сябитова объяснила, как проверить жениха на наличие жён и детей

Телеведущая, сваха Роза Сябитова объяснила, как невеста может проверить жениха на наличие жён и детей. Эта проблема стала актуальной после того, как штампы о браке и детях в паспорте стали необязательны. Как вычислить, что мужчина женат, звезда рассказала в Instagram.

Чтобы понять, женат ли жених или нет, мне достаточно поспрашивать его о жизни. Например, если мужчина не может назначить свидание в выходные дни или в отпуск, то очевидно, что он женат, — написала Сябитова.

Телеведущая пояснила , что в своей работе свахи она никогда не руководствовалась информацией в паспорте.

Сама меняла паспорт, и мне было лень сходить в ЗАГС, чтобы сделать пометку о детях и моих замужествах. По моему документу получается, что у меня нет детей и замуж я не выходила, — призналась Роза Сябитова.

Рассуждая о последствиях отмены обязательных штампов в паспорте, она задалась вопросом, так ли это решение правительства безобидно.

Например, в моём паспорте стояла и стоит отметка о группе моей крови, хотя её (отметку. — NEWS.ru) давно устранили, а она спасла не одну жизнь, ведь понимание, кровь какой группы требуется человеку, способно в разы повысить эффективность медицинской помощи, — считает ведущая.

Сябитова добавила, что из-за отсутствия в паспорте штампа о браке проблемы могут возникнуть, например, у родственников, которые захотят попасть в реанимацию к жене или мужу.

Их могут пустить только после официального подтверждения брака, а врачи вряд ли будут сами искать такую информацию, — отметила ведущая.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому отметки в паспорте о браке и детях будут ставиться по желанию. Психотерапевт и телеведущая Наталья Толстая раскритиковала это решение, сказав, что оно может привести к увеличению числа обманутых женщин. Союз женщин России также выступил против отмены штампов о браке в паспорте.