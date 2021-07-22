Наталья Толстая: без обязательного штампа в паспорте женщины беззащитны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в паспортах по желанию. Обязательными в нём остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан. Врач-психотерапевт, телеведущая и писатель Наталья Толстая рассказала NEWS.ru, чем новые правила опасны для женщин и чем выгодны для «хитрых мужиков».

— Какое ваше отношение к новым правилам об обязательных отметках в паспорте?

— Честно говоря, для меня их принятие стало полной неожиданностью. Это очередная норма, помогающая мужчинам обманывать женщин. Как психотерапевт могу вам сказать, что регулярно сталкиваюсь с подобным обманом, когда брак или дети скрываются. Очень часто даже сейчас, когда отметки обязательны, у многих женщин нет возможности посмотреть в паспорт и в итоге они попадают в неприятную неловкую ситуацию, когда, например, она беременна и жена у мужчины беременна или что-то такое. Это — нервы, выходить из подобного состояния очень сложно. Мужчина — хитрый зверь и если не будет этих обязательных отметок, это развязывает ему руки быть «вечным командировочным».

— А как в этом смысле новые правила влияют на женские паспорта?

— Женщинам скрывать что-то такое не так нужно. Брак нужен женщине как некая аттестация, что она самая лучшая на свете, что дети будут носить фамилию отца, что она не потеряет время с этим мужчиной. Да, сам по себе штамп в паспорте не нужен, но мужчина с помощью него идет женщине на встречу, сигналит ей о её значимости для него. Также можно сказать и о детях: новые правила нужны неприличным мужчинам, а приличным отметка о наличии детей никогда не мешала.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Будет больше несчастных союзов?

— Да, в очередной раз поощряется инфантильное поведение мужчин и женщин. Институт брака для того и существует, чтобы мы все были «маркированными». Теперь будет больше несчастных женщин. Я уверена, что этот закон приняли мужики. Теперь им легче быть в статусе вечного жениха.

— Новые правила противоречат линии, пропагандирующей семейные ценности?

— Да, это противоречит всей подобной риторике. Ничего, кроме удара по институту брака, новые правила не приносят. Не знаю кто их придумал — это какой-то враг народа. Не понимаю, куда мы катимся. Институт брака не то, что трещит по швам, а ещё и весь залатанный и в дырах. Каждый год огромное количество пар обивают пороги ЗАГСов, веря, что именно у них всё получится, они построят семью и будут жить долго и счастливо. Отметка — это как бы обещание друг другу быть вместе и поддерживать в горе и радости. Теперь, если печать можно не ставить, непонятно зачем вообще ходить в ЗАГС. Давайте теперь и кольца снимать. Нам ведь еще толком об этом никто не рассказал, неожиданно поставили перед фактом. Я удивлена принятиям этих правил. Всё же мы — нормальная православная страна, у нас в Конституции указано о браке между мужчиной и женщиной, у нас нет вот этого заграничного отказа от слов «папа» и «мама» и тому подобного.

— Может, будет общественный резонанс и постановление отменят?

— Боюсь, что нет. К сожалению, сейчас людям не до этого. Каждый сам за себя. Женщины будут думать: «Ну, у моего мужа стоит отметка и слава Богу». Из-за того, что чей-то чужой муж её не поставит, никто на баррикады не пойдёт, а люди, которые по какой-то причине не хотят ставить отметки, уже сейчас могут жить в гражданском браке.