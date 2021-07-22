В аргентинских паспортах появится третий пол

В Аргентине власти разрешил ставить значок «Х» в графе «пол» тем гражданам, кто не смог отнести себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Об этом сообщается в декрете, опубликованном на портале нормативных актов.

Определить, что в национальных документах, подтверждающих личность, и в паспортах аргентинцев в разделе «пол» может использоваться F (женщина), M (мужчина) или Х, — сообщается в документе.

Третий вариант будет указываться в том случае, если гражданин страны не может отнести себя ни к одному из двух традиционных полов или если его пол не определён.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних необходимо вынести на референдум.