Россиян собрались арестовывать на 15 суток за неуплату алиментов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил арестовывать россиян на срок до 15 суток или наказывать штрафом до 20 тысяч рублей за неуплату алиментов бывшим супругам. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект был направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину. Согласно ему, если человек не платит алименты бывшему супругу в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, ему могут назначить либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Сейчас в КоАП административная ответственность предусмотрена только за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом Семейный кодекс РФ предусматривает право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака.

Подать заявление на алименты может беременная бывшая жена, нуждающийся супруг, если он воспитывает общего ребёнка-инвалида, экс-супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, а также экс- супруг, вышедший на пенсию не позднее чем через пять лет после развода.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2023 году взыскание алиментов перейдёт в электронный формат и будет осуществляться дистанционно.