Срок оформления российского паспорта сократится до пяти дней

С 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Сейчас на оформление паспорта отводится 10 дней, если документы поданы гражданином по месту жительства, и 30 дней — в остальных случаях. Согласно постановлению, срок оформления документа сократится до пяти рабочих дней вне зависимости от того, где подано заявление.

Кроме того, кабмин продлил срок подачи документов для получения паспортов гражданами, достигшими 14-летнего возраста. Вместо 30 дней он будет составлять 90.

Столько же будет оставаться действительным паспорт, подлежащий замене по достижении гражданином 20 или 45 лет. Это означает, что экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится.

Последние два нововведения вступят в силу с момента официального опубликования постановления.

Ранее сообщалось, что власти упростили процедуру регистрации по месту жительства и временного пребывания. В частности, подать заявление о регистрации по месту жительства можно будет онлайн через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только явиться в регистрирующий орган и поставить отметку в паспорт. Оформление временной регистрации будет полностью дистанционным.