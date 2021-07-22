В Союзе женщин России осудили отмену штампов о браке в паспорте

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова осудила решение властей отменить обязательные штампы в паспорте о браке и детях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

По словам Лаховой, ей непонятно, чем вызвано это решение и почему именно сейчас нужно было это делать. По её мнению, нельзя просто так выбрасывать и перечёркивать то, что всегда считалось хорошим.

Она также напомнила, что самый главный документ в семье — это паспорт, поэтому в нём обязательно должна быть отметка о браке и наличии детей.

У нас и так люди живут в «гражданском браке». Если мы говорим о семейной политике, об укреплении и развитии семьи, об ответственном родительстве, то в самом главном документе этот шаг должен быть отмечен, — добавила председатель Союза женщин.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в паспортах по желанию. Обязательными в нём остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учёта, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан.