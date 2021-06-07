Россияне назвали любимым поэтом Сергея Есенина

Неожиданный результат показал опрос книжного сервиса «ЛитРес», проведённый ко Дню русского языка. Более пяти тысяч россиян назвали своего самого любимого поэта, и им оказался не «наше всё», сообщает РИА Новости.
Самым популярным
Замыкают пятерку лидеров Александр Блок (15,8%) и Владимир Маяковский (15,4%), — отметила пресс-служба сервиса.
Ранее стало известно, что самым популярным поэтом у россиян стал Сергей Есенин. Его назвали больше половины участников опроса от книжного сервиса MyBook. Также в топ-3 вошли «солнце русской поэзии» Александр Пушкин и Анна Ахматова. Пушкин показал результат в 43%, Анна Ахматова получила 42% читательских симпатий.