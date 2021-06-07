Россияне назвали любимым поэтом Сергея Есенина

https://static.news.ru/photo/01733a4c-c688-11eb-8f49-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Неожиданный результат показал опрос книжного сервиса «ЛитРес», проведённый ко Дню русского языка. Более пяти тысяч россиян назвали своего самого любимого поэта, и им оказался не «наше всё», сообщает РИА Новости.

Самым популярным стал «последний поэт деревни» Сергей Есенин. Ему отдали свои голоса 52,7% участников опроса. Александр Пушкин (48,4%) оказался только на втором месте. В тройку любимчиков у россиян вошёл Михаил Лермонтов (21,5%).

Замыкают пятерку лидеров Александр Блок (15,8%) и Владимир Маяковский (15,4%), — отметила пресс-служба сервиса.

Ранее стало известно, что самым популярным поэтом у россиян стал Сергей Есенин. Его назвали больше половины участников опроса от книжного сервиса MyBook. Также в топ-3 вошли «солнце русской поэзии» Александр Пушкин и Анна Ахматова. Пушкин показал результат в 43%, Анна Ахматова получила 42% читательских симпатий.