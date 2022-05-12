Россияне решили бойкотировать «Евровидение»

Фото Tonello Abozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители России намерены бойкотировать «Евровидение» в этом году. Более 95% читателей Telegram-канала NEWS.ru заявили, что не будут смотреть состязание и болеть за представителей какой-либо страны. Участие в опросе приняли почти 12 тысяч человек.

В качестве основной причины, почему жители страны не будут следить за конкурсом, пользователи указали, что им неинтересно следить за «европейским» шоу.

А что такое «Евровидение» — европейское видение? Разве оно нас волнует? Наши певцы хоть в тысячи раз будут лучше, но не займут достойного места, — написала пользовательница с ником Жанна.

Некоторые читатели отметили, что конкурс утратил своё изначальное значение. Организаторов даже упрекнули в политизировании мероприятия.

Теперь всё политизировано и спорт и искусство, и всё, что только можно политизировать. Сейчас много всех, кто против нас., — написала пользовательница Людмила.

Ранее о потере интереса к «Евровидению» сообщил продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал мероприятие гей-парадом и попыткой свести счёты с Россией.

25 февраля Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о том, что артисты из России не будут участвовать на конкурсе «Евровидение» в этом году. Как сообщили организаторы конкурса такое решение они приняли из-за обострения ситуации на Украине.