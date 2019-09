https://static.news.ru/photo/114ad058-d646-11e9-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unknown/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Произведения известных зарубежных и отечественных музыкантов, художников, скульпторов, режиссёров включили в культурный норматив российских школьников в рамках стартовавшего в некоторых регионах страны пилотного проекта.

Министерства просвещения и культуры России запустили 1 сентября «Культурный норматив школьника» в восьми субъектах РФ: Ставропольском крае, Татарстане, Коми, Пензенской, Ярославской, Новосибирской и Саратовской областях.

Рекомендуемый перечень включает произведения по направлениям «Изобразительное искусство», «Музыка», «Литература», «Архитектура», «Кинематограф» и «Театр».

В список для старшеклассников вошли песни All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody — Queen, Smells like teen spirit — Nirvana, а также композиции Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Андрея Макаревича. Ученикам младших классов предлагают ознакомиться с оперой «Волшебная флейта» Моцарта, балетом «Лебединое озеро» Петра Чайковского, говорится в сообщении на сайте Минкультуры.

Также в перечень, в зависимости от возраста, включены картины Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Николая Рериха, иконы Андрея Рублёва, фильмы «Гардемарины, вперёд!», «Общество мёртвых поэтов», «Список Шиндлера», мультфильм «Унесённые призраками».

Ранее News.ru писал, что министр просвещения Ольга Васильева разъяснила, что имеется в виду под понятием «культурные нормативы» для школьников. Глава ведомства считает, что посещение театров, музеев, выставок и экскурсий необходимо в обязательном порядке, и это не должно вызывать опасений у родителей.

Чиновница привела пример советских времён, когда репертуары детских театров были совмещены с образовательной программой, и при составлении календарного плана посещение театра и изучение темы, например, творчества Грибоедова совпадали.