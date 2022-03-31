Работающий в Голливуде российский актёр высказался о Брюсе Уиллисе

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Дисциплинарное разбирательство начала американская Академия киноискусств в отношении актёра Уилла Смита. Об этом сообщается в заявлении организации. На прошедшей церемонии вручения премии «Оскар» он прямо на сцене ударил по лицу комика Криса Рока.

Совет управляющих сегодня начал дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за нарушения им норм поведения, — говорится в документе. Поясняется, что Смит в данной ситуации вступил в «неуместный физический контакт». При...