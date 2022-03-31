Работающий в Голливуде российский актёр высказался о Брюсе Уиллисе

Российский и американский актёр Игорь Жижикин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что его коллега Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Артист вспомнил, что познакомился со звездой «Крепкого орешка» в Лас-Вегасе во время открытия ресторана Hollywood. Его туда пригласил Арнольд Шварценеггер. По его словам, Уиллис создал себе имидж главного героя экшен-фильмов.
Я за него как за индивидуального актёра никогда не цеплялся. Это какая-то эпоха Голливуда, но в Голливуде такое огромное количество величайших актёров, что я его не выделял. Я не считаю, что он глубокий драматический актёр, он action hero — но таких много, каждый год рождает таких героев экшена. Но «Крепкий орешек»... да, он создал такой имидж, а дальше пошли «Пятые элементы» и другие. Для меня он больше такой Стэтхем, — рассказал Жижикин.
Ранее актриса Деми Мур сообщила, что Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Причиной стало появившееся у него расстройство речи — афазия, которая возникает из-за нарушений работы мозга (деменции).
Сейчас Уиллис женат на модели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. У них две дочери — Мейбел Рей (01.04.2012) и Эвелин Пенн (05.05.2014).