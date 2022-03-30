Деми Мур: Брюс Уиллис завершил карьеру из-за деменции

Голливудский актёр Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Об этом сообщили родные, в частности бывшая супруга актриса Деми Мур в Instagram (деятельность в России запрещена). Причиной стало появившееся у него расстройство речи — афазия, которое возникает из-за нарушений работы мозга (деменции).

Мы всей семьёй хотели сообщить замечательным поклонникам Брюса, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила, — написала Мур.

Ранее французский актёр Ален Делон захотел добровольно уйти из жизни. Об этом его сын Энтони рассказал в интервью Le Point. Он добавил, что отец решил сделать эвтаназию в Швейцарии, где она легальна, и уже составил завещание.

Ранее Делон выразил соболезнования в связи со смертью коллеги Жан-Поля Бельмондо и заявил, что «абсолютно подавлен» этим событием. Оба французских актёра не раз играли вместе в фильмах, родились примерно в одно и то же время.