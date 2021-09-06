«Мы начинали вместе 60 лет назад»: Делон высказался о смерти Бельмондо

Ален Делон выразил соболезнование в связи со смертью коллеги Жана-Поля Бельмондо и заявил, что «абсолютно подавлен» этим событием. Оба легендарных французских актёра не раз играли вместе в одном фильме, родились примерно в одно и то же время, сообщает CNews.

Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад, — сказал Делон в эфире телеканала.

Актёров часто считали соперниками, но при этом Делон часто говорил, что «без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона — Бельмондо». Вместе они играли в таких легендарных картинах, как «Борсалино», «Один шанс на двоих», «Будь красивой и молчи».

Жан-Поль Бельмондо умер на 89 году жизни. Он известен по фильмам «Профессионал», «На последнем дыхании», «Великолепный» и многих других. В 2011 году актёр был награждён Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля, в 2016 году — премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет скончался французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Всего он сыграл более 80 ролей в кино и свыше 30 в театре. Российскому зрителю Бельмондо запомнился ролью сотрудника французских спецслужб Жосслена Бомона в фильме «Профессионал».