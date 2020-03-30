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Актёры, художники и музыканты приняли участие в акции, в рамках которой предлагают друг другу исполнять отрывки из любимых произведений и показывать свои картины и этюды. Эстафета, проходящая в соцсетях, получила название #homeartchallenge.

В акции уже приняли участие актрисы Екатерина Волкова, Ольга Кабо и Марина Александрова, а также художники Андрей Дареев и Юлия Кузнецова, сообщает ТАСС.

Пандемия отменила спектакли, закрыла театры, лишила нас встреч со зрителями, мы прервали нить нашего творческого общения, это ужасно, мне кажется, что в любые времена искусство должно быть в наших душах — должна звучать музыка, поэзия, мы должны любить литературу, — заявила в Instagram Ольга Габо.

После своего обращения она зачитала стихотворение Анны Ахматовой «То пятое время года...».

Как писал NEWS.ru, музыкант и продюсер Василий Зоркий запустил проект, призванный поддержать тех, кто решил не покидать дом из-за пандемии коронавируса. Начиная с 18 марта несколько российских актёров будут читать сказки в прямом эфире на своих страницах в Instagram.